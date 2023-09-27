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Muğla'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.