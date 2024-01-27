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Muğla'da elektrikli bisiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet ile minibüs çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde elektrikli bisiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesi Hacıabdi Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.B. (21) idaresindeki elektrikli bisiklet ile A.K. (68) idaresindeki 48 KV 128 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü S.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı S.B.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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