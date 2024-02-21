Muğla'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Lastik Bot Arızalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot arızalanınca yardım çağrısında bulundular. Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarılan 17 düzensiz göçmen güvende.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot arızalanınca yardım çağrısında bulundular.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi sonrası yardım talebinde bulunuldu. Bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (3'ü çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA