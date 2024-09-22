Muğla'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı
Marmaris Gedik Koyu'ndan deniz yolu ile yasa dışı çıkış yapmaya hazırlanan 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında 4 çocuk da bulunuyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Gedik koyundan deniz yolu ile yasa dışı yollardan çıkış yapmaya hazırlanan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Marmaris ilçesi Gedik Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 20 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı. - MUĞLA