Muğla'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gedik koyundan deniz yolu ile yasa dışı yollardan çıkış yapmaya hazırlanan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Marmaris ilçesi Gedik Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 20 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı. - MUĞLA