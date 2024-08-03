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Muğla'da düzensiz göçmenler kurtarıldı, insan kaçakçıları yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesinde karadan ulaşım bulunmayan bölgeye bırakılan düzensiz göçmenler kurtarıldı. Gebekum plajında ise düzensiz göçmenlerle birlikte insan kaçakçıları yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde karadan ulaşım bulunmayan bölgeyle insan kaçaklığı şüphelileri tarafından Yunanistan diyerek bırakılan 28 düzensiz göçmen kurtarılırken, Gebekum plajında 22 düzensiz göçmen ile birlikte 6 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Datça ilçesi Kalemlik Koyu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgeye insan kaçakçıları tarafından Yunanistan adası diyerek bırakılan düzensiz göçmenler karada mahsur kalarak yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 13 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) müştereken kurtarıldı.

Datça Gebekum Plajı'nda ise Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Hisarönü İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 20 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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