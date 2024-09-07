Muğla'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler bindikleri lastik botun motor arızası yapması üzerine Türk Sahil ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler bindikleri lastik botun motor arızası yapması üzerine Türk Sahil ekipleri tarafından kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası yapması üzerine sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botlardaki 34 düzensiz göçmeni kurtardı. - MUĞLA