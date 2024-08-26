Muğla'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Lastik bot içindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun motor arızası sonrası yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot arıza yapması sonrası sürüklenmeye başladı. Lastik bot içindeki düzensiz göçmenler tarafından yapılan yardım talebi sonrası görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA