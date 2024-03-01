Muğla'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında su alan lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde bindikleri fiber karinalı lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alması sonrası batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirmesi üzerine lastik bottaki düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundular. Yardım talebi sonrası bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi. Düzensiz göçmenleri taşıyan fiber karinalı lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA