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Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 2 Kaçakçı Yakalandı

Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 2 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla kıyılarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla kaçmaya çalışan 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Ayrıca, 59 düzensiz göçmen de kara üzerinde bulundu.

Muğla kıyı şerinde lastik botu Sahil Güvenlik botunun üzerine sürerek kaçmaya çalışan 2 göçmen kaçakçısı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Kara üzerine bırakılan 20'si çocuk 59 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Fethiye kıyı şeridinde yüksek süratli şüpheli bir fiber karinalı lastik bot tespit edildi. Bölgeye acil olarak 6 Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi sevk edildi.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Unsurları ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot takip edildi. Takip esnasında insan kaçakçıları lastik botu Sahil Güvenlik botunun üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Yapılan takip neticesinde kara üzerine bırakılan 39 düzensiz göçmen ve beraberinde 20 çocuk ile denize atlayarak kaçmaya çalışan 1 ve fiber karinalı lastik bot içerisinden 1 olmak üzere toplam 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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