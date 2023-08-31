Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın 6 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Marmaris ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.