Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı
Muğla'nın 6 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Marmaris ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Muğla'nın 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Marmaris ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.