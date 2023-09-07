Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı
Muğla'nın 6 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Muğla'nın 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodrum, Milas, Menteşe, Ula, Marmaris ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 64 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa