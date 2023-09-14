Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın 5 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Muğla'nın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodrum, Yatağan, Menteşe, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 14 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.