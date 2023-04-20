Muğla'da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi

Muğla'da Bayram öncesinde artan trafikte kazaların önlenmesi amacıyla drone ile denetim gerçekleştirildi.

Muğla'da Bayram öncesinde artan trafikte kazaların önlenmesi amacıyla drone ile denetim gerçekleştirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara droneli denetim gerçekleştirildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen droneli trafik denetiminde 16 araç sorgulandı. Denetimde çeşitli suçlardan toplam 21 bin 442 TL para cezası uygulandı. - MUĞLA