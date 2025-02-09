Muğla'da Drone Destekli Trafik Denetimi: 11 Araç Ceza Aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, kurallara uymadığı tespit edilen 11 araç, ceza yemekten kaçamadı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimde toplam 62 araç sorgulanırken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 11 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Yetkililer, trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla drone destekli denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Sürücülere hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, trafik denetimlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA