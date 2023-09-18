Muğla'da dolandırıcılık şüphelileri tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakaladı. Operasyonda suçtan elde edilen para ve diğer malzemeler ele geçirildi.