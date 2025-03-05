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Muğla'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Market Yaptı

Muğla'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Market Yaptı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, markete daldı. Olayda market çalışanı kazadan kıl payı kurtulurken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete daldı. Market çalışanının kazadan kıl payı kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yol üzerinde hızla ilerleyen 01 B 6197 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir markete daldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza, şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

Market çalışanı canını zor kurtardı

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda sürücünün aracıyla yol üzerinde hızla ilerlediği sırada, hakimiyetini kaybederek bir anda markete girdiği görülüyor. O sırada markette çalışan bir kişi ise kazadan son anda kurtuluyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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