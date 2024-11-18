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Muğla'da Çocukların Tehlikeli Oyunu

Muğla'da Çocukların Tehlikeli Oyunu
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Muğla'nın Milas ilçesinde küçük çocukların hareket halindeki araçların arkasına tutunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüler, bu tehlikeli oyunun hem çocukların hem de diğer trafikteki kişilerin güvenliğini tehdit ettiğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Muğla'nın Milas ilçesi Salı Pazarı mevkiinde yaşları küçük çocukların, hareket halindeki araçların arkasına tutunmaya çalıştığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ta Salı Pazarı mevkiinde çocukların trafikte hareket halinde olan araçların arkasından koşarak tutunmaya çalışması başka bir araç içerisindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere çocukların yol kenarında bekleyip, gözlerine kestirdikleri araçların arkasından koşmaları ve tutunmaya çalışmaları yer aldı. Araç sürücüleri çocukların bu tehlikeli oyununun hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, yetkililerin bölgede acil önlem almasını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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