Üye Girişi
Haberler

Muğla'da çocuk parkında kaydırakta yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çocuk parkında bulunan kaydırakta çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çocuk parkında bulunan kaydırakta çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Mevhibe İnönü parkında kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığı iddia edilen kaydırakta yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken. Ekipler tarafından yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orhaniye İtfaiye Muğla Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title