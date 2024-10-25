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Muğla'da Çocuk Motosikletin Çarpması Sonucu Yaralandı

Muğla'da Çocuk Motosikletin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye sevk etti.

Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

Kaza İnönü Caddesi, Üçgen Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan T.E.Ö. (9) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk için çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından T.E.Ö.'yü Milas Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Olayın ardından bölgeye gelen trafik polisi ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Sağlık Milas Çocuk Kaza

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