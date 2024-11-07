Muğla'da Çocuğu Kasten Öldürmek Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında; 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan 11 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 23 yaşındaki İ.C.D. Milas İlçesi Pınararası Mahallesinde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

İ.C.D. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA