Muğla'da Cinayet Davasında Duruşma Devam Ediyor

Muğla'da Cinayet Davasında Duruşma Devam Ediyor
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şaban Ataş'ın öldürülmesiyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Üç tutuklu sanık ve bir tutuksuz sanığın bulunduğu davada, sanıklar cinayetle ilgili suçlamaları reddediyor. Duruşma, eksik belgelerin tamamlanması için ertelendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şaban Ataş'ın öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Televizyon programında Emine Karabulut'un cinayet itirafıyla birlikte, Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş tutuklanmış ve Durkadın K. ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Durkadın K. müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ile Mert Ataş ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Sanık Burhanettin Öztürk, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Sanık Emine Karabulut ise cinayeti Burhanettin Öztürk'ün işlediğini öne sürerek oğlu Mert Ataş ile kendisinin tahliye edilmesini istedi. Sanık Mert Ataş da Eşen Kapalı Cezaevi kabul bölümünde Burhanettin Öztürk'ün cinayeti işlediği yönünde beyanlarının bulunduğunu iddia ederek cezaevindeki ses ve görüntü kayıtlarının incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Tanık Yasin P., Mert'in ev taşımasına yardım ettiği sırada suçta kullanıldığı öne sürülen beyzbol sopasının evin malzeme bölümünde gördüğünü anlattı. Sopayı beğendiğini ve Mert'ten kendisine hediye etmesini istediğini dile getiren Yasin P, "Mert, sopanın hediye olduğunu söyleyerek bana vermedi o sırada evde bulunan Burhanettin Öztürk, 'Bu sopa bana lazım.' diyerek sopayı elimden aldı" dedi.

Burhanettin Öztürk'ün avukatının talebi üzerine beyzbol sopası görselleri bulunan kağıtlar, mahkeme başkanınca Yasin P.'ye gösterilerek teşhis ettirildi. Otomobil tamircisi tanık Zafer E. ise maktul Şaban Ataş ile sanık Burhanettin Öztürk'ün müşterisi olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının "Şaban Ataş seni hiç benim frenlerim tutmuyor diye aradı mı?" sorusu üzerine Zafer E, "Öyle bir konuşmamız olmadı. Şaban kaybolmadan yaklaşık 15 gün önce beni aracının vize bakımı için aradı" cevabını verdi. Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanığın da adli kontrolünün sürmesine hükmetti. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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