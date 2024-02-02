Muğla'da çıkan yangında otomobil küle döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında bir otomobil küle döndü.

Yangın, Zafer Caddesi Çamlı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden çıkan alevleri gören mahalle sakinleri, 112 Acil Servis hattını arayarak durumu bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine hızla yetişen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA