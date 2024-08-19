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Muğla'da çıkan yangında iş adamına ait ekskavatör küle döndü

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Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan yangında iş adamı Aydın Kaya'ya ait paletli ekskavatör yanarak kullanılamaz hale geldi. Operatör ise son anda kurtarıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan yangına ilk müdahaleyi yapan ekiplerin arasında bulunan iş adamı Aydın Kaya'ya ait paletli ekskavatör, yangının ortasında kalarak küle dönerken, operatör ise son anda kurtarıldı.

Yangın, dün Ula ilçesindeki ormanlık arazide öğle saatlerinde çıktı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Arazisinde temizlik yapmak için bölgede bulunan iş adamı Aydın Kaya da yangınla mücadeleye katıldı. Yangına müdahale amacıyla gönderdiği paletli ekskavatör, yangın şeridi açma çalışmaları sırasında bir anda alevlerin arasında kaldı. Ekskavatör yanarak kullanılamaz hale gelirken, operatör ise son anda kurtarıldı.

Yangın esnasında büyük bir panik yaşandığını belirten Kaya, "Yangın bölgesinde arazim vardı. Arazi temizliğine gelmiştim. Yangını görünce hemen koştuk. Makineyi de gönderdik. Yangın şeridi açılırken, araç ve operatör yangının içinde kaldı. Çok şükür operatörü kurtardık. Fakat paletli ekskavatör küle döndü" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye 3-sayfa Aydın Ula Kurtarma İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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