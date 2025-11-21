Haberler

Muğla'da Çıkan Yangında Ahır Yanıp Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında ahır tamamen yanarken, bitişikteki evde de maddi hasar oluştu. Yangında can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Yangın, Çaylı Mahallesi 491 sokakta bugün saat 15.15 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırdaki hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkaran G.T., geri döndüğünde ahırın alev aldığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ahır tamamen yanarken, bitişikteki evin bir bölümünün de zarar gördüğü tespit edildi. Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise büyük bir teselli oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
