Muğla'da Çıkan Yangında Ahır Yanıp Kullanılamaz Hale Geldi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ahır kullanılmaz hale gelirken evde maddi hasar oluştu.

Yangın, Çaylı Mahallesi 491 sokakta bugün saat 15.15 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırdaki hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkaran G.T., geri döndüğünde ahırın alev aldığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ahır tamamen yanarken, bitişikteki evin bir bölümünün de zarar gördüğü tespit edildi. Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise büyük bir teselli oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA