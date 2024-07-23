Muğla'da çıkan yangın evlere ve ormana sıçradı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangın, diğer evlere ve ormana sıçradı. İlk belirlemelere göre yangında 2 ev ve 1 ahır zarar gördü, söndürme çalışmaları havdan ve karadan devam ediyor.

Yangın, Köyceğiz'in Karaçam Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yeri içindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın diğer evlere ve ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yapılan ilk belirlemelere göre ise yangında 2 ev ve 1 ahırın zarar gördüğü tespit edildi. - MUĞLA