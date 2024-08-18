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Muğla'da Çıkan Orman Yangınlarına Datça da Eklendi

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Muğla'da çıkan orman yangınlarına Datça'da da yeni bir yangın eklendi. Karadan müdahalenin zor olduğu yangına ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 1 haftadır yangınlarla mücadele veren Muğla'da bugün aynı anda çıkan 3 ayrı orman yangının ardından Datça'da da ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Karadan müdahelenin oldukça güç olduğu yangını söndürmek için bölgeye ekip sevk edildi.

Muğla'da önceki gün Mİlas'ta meydana gelen yangının ardından Bozdağan'dan Kavaklıdere ilçesi sınırlarına sireyet eden orman yangınları ile mücadele devam ederken bugün öğlen saatlerinde aynı anda Ula ve Yatağan ilçelerindeki ormanlık alanlarda da yangın çıktı. Bozdoğan ve Kavaklıdere yangınlarından bu bölgeye sevk edilen ekipler müdahalelerine başlar başlamaz bu defa Datça'daki ormanlık alanlardan da dumanlar yükselmeye başladı. Kızılbük mevkii Domuzçukuru bölgesinde saat 16.35 sularında başlayan orman yangınına Datça Orman İşletme Şefliği ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan ve havadan müdahalelere başladı. Sarp ve karayolu ile ulaşımı zor bir bölgede meydana gelen yangınla ilgili Jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. Denizin hemen dibinden başlayan yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesisürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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