Üye Girişi
Haberler

Muğla'da çıkan orman yangınları köyleri tehdit ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Yetkililer, Yatağan'da bulunan 3 köy için boşaltma kararı aldı. Yangınlar kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ederken, Yatağan'da etkisini artıran alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle yetkililer, Yatağan'da bulunan 3 köy için boşaltma kararı aldı.

Yangınlar, ormanlık alanlarda büyük tahribata yol açarken, bölge halkı endişe içinde gelişmeleri takip ediyor. Yatağan'da alevlerin köylere yaklaşmasıyla birlikte alınan boşaltma kararı, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına hızlı bir şekilde uygulanıyor. Köy sakinleri, güvenli bölgelere tahliye edilirken, itfaiye ve orman ekipleri yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Ekipler, hem karadan hem de havadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangınların kontrol altına alınabilmesi için bölgede geniş çaplı bir mücadele yürütülürken, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yatağan 3-sayfa Ula Doğal Afet Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sonuçlara nasıl bakılır? Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu? Feyyaz Uçar kimdir? Feyyaz Uçar kaç yaşında, nereli? Amedspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-İstanbulspor maçı şifresiz mi? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu mu? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı katılım endeksine uygun mu? AHES Gayrimenkul kaç lot veriyor? Hatayspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor-Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? İzmir su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ankara elektrik kesintisi! 19 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! DGS SONUÇLARI DGS sonuçları açıklandı mı? 19 Ağustos DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi?
title