Muğla'da çıkan orman yangınında tutuklama

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi'nde 18 Ağustos 2024 günü saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ş. ve İ.Ş. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yatağan'da meydana gelen yangında yangının çıkış yerinde inceleme yapan uzman ekipler ve jandarma yangının bir arı konaklama yerinden başladığını tespit etmişti. Yüzlerce dönüm alanın yanmasına neden olan yangının bölgede arıcılık yapan M.Ş. ile oğlu İ.Ş.'nin arı körüğünde yaktıkları ateşten kaynaklandığının tespit edilmesi üzerine baba oğul yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olay yeri incelem çalışmaları ve ifade işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.Ş ile İ.Ş "Bilinçli taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Orman yangınıyla ilgili soruşturma devam etiği öğrenildi. - MUĞLA