Muğla'da çıkan orman yangınında evler zor kurtarıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınını yaşayan bölge sakinlerinden İlyas Koca, "Evlerimizi zor kurtarabildik. Suyumuz olmasa zor kurtarırdık. Zarar ziyan olarak 30 dönüm zeytinliğimiz yandı. Yangın çok alevliydi, kimse yaklaşamadı" dedi

Yatağan'ın Yava Mahallesi'nde dün saat 13.25'te ormanlık alanda ilk belirlemelere göre arı kovanlarının tütsülenmesi sırasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler bir anda ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına alarak bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangını yaşayan ve mücadele eden vatandaşlar ise yaralarını sarmaya başladı.

"Evlerimizi zor kurtardık"

Bölge sakinlerinden İlyas Koca, "Yangın başladığında ben Elmacık'taydım, beni telefonla aradılar ve hemen buraya geldim. Evlerimizi zor kurtarabildik. Suyumuz olmasa zor kurtarırdık. Zarar ziyan olarak 30 dönüm zeytinliğimiz yandı. Yangın çok alevliydi, kimse yaklaşamadı en başta alevlere. Dediğim gibi evlerimizi zor kurtardık" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de yangının bir anda gelip geçtiğini belirtip, bazı zeytin bahçelerinin, damların ve hayvan yemlerinin zarar gördüğünü ifade etti. - MUĞLA