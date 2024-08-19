Muğla'da çıkan orman yangını sonrası yeşil örtü simsiyah oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yeşil örtü simsiyah olurken, yanan alanlar dron ile görüntülendi. Bir gün önce yemyeşil olan bölge kapkara oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Yava Mahallesi'nde dün saat 13.25'te ormanlık alanda ilk belirlemelere göre arı kovanlarının tütsülenmesi sırasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler bir anda ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş bir alana yayıldı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına alarak bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Ormanlık alan siyah renge büründü

Yangının ardından alevlere teslim olan bölge droneile böyle görüntülendi. Toprak örtüsü simsiyah olurken, ağaçlar ve bitki örtüsü yanarak kül oldu. Siyaha bürünen yerlerin görüntüsü görenleri kahretti. - MUĞLA