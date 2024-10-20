Muğla'da Çift Taraflı Trafik Kazası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında her iki araçta bulunan yolcu ve sürücüler kazayı hafif atlattı.

Kaza Menteşe Akkaya yolu üzerinde meydana geldi. Kaza, 48 AJS 421 plakalı araç sürücüsü B.D. ile 15 ABE 622 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçtaki yolcu ve sürücüleri hafif yaralı olarak kazayı atlattı. - MUĞLA