Muğla'da çalınan otomobil Aydın'da yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın dikkati Muğla'da çalınan aracı yakaladı.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, devriye esnasında bir aracı durdurdu. Yapılan sorguda aracın Muğla'dan çalıntı kaydı ile arandığı tespit edilerek araç sürücüsü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN