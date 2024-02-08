Muğla'da büfede kumar operasyonu: 3 kumar makinesine el konuldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde büfe işletmesinde kumar oynandığı bilgisini alan Jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 3 adet kumar makinesine el koydu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Seydikemer ilçesinde faaliyet gösteren M.A. isimli şahsa ait büfede kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince işletmede yapılan kontrolde; 3 adet kumar makinası ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 805 TL para ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA