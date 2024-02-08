Üye Girişi
Haberler

Muğla'da büfede kumar operasyonu: 3 kumar makinesine el konuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan bir büfede kumar oynandığı bilgisi üzerine Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 3 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde büfe işletmesinde kumar oynandığı bilgisini alan Jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 3 adet kumar makinesine el koydu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Seydikemer ilçesinde faaliyet gösteren M.A. isimli şahsa ait büfede kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince işletmede yapılan kontrolde; 3 adet kumar makinası ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 805 TL para ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydikemer Jandarma Muğla Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title