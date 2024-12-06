Muğla'da Bisikletli Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Ula ilçesinde bisikleti ile camiye giderken bir aracın çarpması sonucu 69 yaşındaki İbrahim Arıcı yaşamını yitirdi. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Muğla'da bisikleti ile yolun karşısındaki camiye gitmek için hareket eden 69 yaşındaki vatandaşa araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Muğla'nın Ula İlçesi Çıtlık Mahallesinde ana yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 69 yaşındaki İbrahim Arıcı, bisikleti ile camiye gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.

O sırada ana yol üzerinde ilerleyen İ.Ç. yönetimindeki 48 DP 095 plakalı araç, Arıcı'ya çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 Ambulans, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 69 yaşındaki İbrahim Arıcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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