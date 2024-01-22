Muğla'da bir şahıs oğlunu darp eden kişiyi tüfekle vurdu

Muğla'nın Milas ilçesinde iddaya göre bir şahıs oğlunu darp eden kişiyi tüfekle ateş ederek vurdu.

Olay, Demirciler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.D. isimli şahıs, oğlu S.E.D.'yi darp ettiği iddia edilen C.G. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. yanında getirdiği av tüfeğiyle C.G.'ye ateş etti. C.G. av tüfeğinden çıkan saçmalar ile bacağından yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan C.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. E.D. ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA