Muğla'da bir otomobil aniden alev aldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Yatağan karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden alev aldı.

Olay, Milas-Yatağan Karayolu üzerinde öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Aracın motor bölümünden yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA