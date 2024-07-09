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Muğla'da bir iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu

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Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini tamamen küle döndürdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevlerin sardığı iş yeri küle döndü.

Yangın, Milas ilçesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler iş yerini tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına hızla müdahale etti. Yangın, çevrede büyük paniğe sebep olurken, çıkan yoğun duman nedeniyle karayolu trafiğinde aksamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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