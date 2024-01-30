Muğla'da bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Emek Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aspiratörden çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil'e bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine hızla yetişen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Yangında can kaybı veya herhangi bir yaralanma yaşanmaması sevindirdi. - MUĞLA