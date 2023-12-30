Muğla'da bir binada çıkan yangın korkuttu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan bir binanın 5. Katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Muslihittin Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde 16.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe'de kullanılmayan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA