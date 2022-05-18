Muğla'da bir ahır yangını daha - Haberler

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Muğla'da bir ahır yangını daha

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'da bir ahır yangını daha

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Yaşyer Mahallesi'nde dün özel bir firmaya ait hayvancılık tesisinde meydana gelen yangının ardından bugün öğlen saatlerinde de Fethiye'de bir ahırda yangın çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Yaşyer Mahallesi'nde dün özel bir firmaya ait hayvancılık tesisinde meydana gelen yangının ardından bugün öğlen saatlerinde de Fethiye'de bir ahırda yangın çıktı. İçeride hayvanların bulunmaması faciayı önlerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Fethiye Eldirek Mahallesi'nde bulunan bir ahır öğlen saatlerinde yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangına Muğla Büyükşehir Beleidyesi İtfaiye Dairesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında ahır tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, içerde hayvan olmaması sevindirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethiye, Yangın, Muğla, Ahır, 3. Sayfa, Haberler

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