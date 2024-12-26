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Muğla'da Bin 520 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Muğla'da Bin 520 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
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Muğla'da jandarma ekipleri, sahte zeytinyağı üreten bir şüpheliyi tespit ederek bin 520 litre sahte zeytinyağını ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda E.Ç. isimli şüphelinin ucuz bitkisel yağlara aroma ve endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı ürettiği tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yaraş Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda şüpheliye ait araçta yapılan aramada piyasa değeri 600 bin TL olan bin 520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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