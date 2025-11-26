Haberler

Muğla'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı, Şüpheli Gözaltında

Muğla'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı, Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleşen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada, bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Muğla'nın merkez ilçesi Kiramettin Mahallesi Menteşe konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga sonucunda bıçak darbesiyle yaralanan yaşı küçük bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna iyi olduğu bildirildi. Olay yerinden kaçmaya çalışan bıçaklama eylemini gerçekleştiren şüpheli, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı ve olayın çıkış nedeninin detaylı olarak araştırıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı!

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Yaralı askerler var
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.