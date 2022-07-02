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Son dakika: Muğla'da beton mikseri 4 otomobili biçti: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: - Muğla'da beton mikseri 4 otomobili biçti: 3 yaralı Muğla'da freni boşalan beton mikseri önünde seyreden 4 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

- Muğla'da beton mikseri 4 otomobili biçti: 3 yaralı

MUĞLA - Muğla'da freni boşalan beton mikseri önünde seyreden 4 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Muğla Aydın karayolu Kafaca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 42 M 1220 plakalı beton mikseri, önünde seyreden 34 MNT 04, 35 P 7217 ve 54 AEU 133 plakalı otomobillere çarptı.

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi sonucu olay yerine ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 34 MNT 04 plakalı araçta bulunan 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Hafif yaralı olan ve henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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