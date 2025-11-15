Muğla'da Beton Bariyere Çarpan Araçta Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesinde beton bariyere çarpan aracın içindeki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre 48 ER 103 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, araçta bulunan D.B. adlı kadının durumunun ağır olduğu belirtildi. D.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA