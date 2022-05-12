Son dakika... Fethiye'de baz istasyonundaki aküleri çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Fethiye'de baz istasyonundaki aküleri çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Fethiye'de baz istasyonundaki aküleri çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Muğla'nın Fethiye ilçesinde baz istasyonundan 8 akü çaldığı iddiasıyla JASAT tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde baz istasyonundan 8 akü çaldığı iddiasıyla JASAT tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonunda kullanılan akülerin çalındığı ihbar edildi. Fethiye Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler şüphelinin S.D olduğunu tespit etti.

Zanlı, Yeni Mahalle'deki evinde gözaltına alındı, çalınan aküler ise bir hurdacıda ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title