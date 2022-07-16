Muğla'da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı - Haberler

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Muğla'da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Muğla'da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı Muğla'da Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu başladı.

- Muğla'da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı

MUĞLA - Muğla'da Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu başladı.

Bayram tatili için Muğla'ya gelen vatandaşlar 9 günlük bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala evlerine dönmek için yollara düştüler. Denizli, İzmir, Antalya yolunun kesiştiği bölge trafik kavşağında uzun kuyruklar oluştu. Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yoğunluğun yaşandığın bölge trafik kavşağında kontrollü geçiş için sürülere yardımcı oldular.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - 3. Sayfa

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