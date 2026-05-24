Muğla'da narkotik operasyonu: 3 tutuklama

Muğla'da Kurban Bayramı öncesi Datça, Bodrum ve Dalaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı, 1 kilo 190 gram esrar ve 10 gram kokain ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Datça, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen araçlar ile şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 190 gram esrar, 10 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
