Muğla'da Başarılı 'Bölge Düzeyi Afet Tatbikatı' Gerçekleştirildi

Afad Başkanlığının 2024 yılı planlı tatbikatlar programında yer alan 'Bölge Düzeyi Afet Tatbikatı' Muğla'da başarıyla gerçekleştirildi.

Senaryoya göre merkez üssü Aydın'ın Efeler ilçesi olan 7 büyüklüğündeki deprem tatbikatı, muhtemel bir deprem durumunda afet müdahale kapasitesini test etmek, kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve arama kurtarma, iletişim ve koordinasyon, bilgi yönetimi, sağlık ve psikososyal destek, barınma, beslenme başta olmak üzere afet yönetim süreçlerini test etmek amacıyla düzenlendi.

Tatbikat sırasında, tüm afet grupları, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine (AADYM) veya önceden belirlenen görev noktalarına zamanında intikal etti. Tatbikat, Muğla'nın depremden etkilenen Yatağan, Kavaklıdere ve Milas ilçelerinde uygulandı.

Senaryo gereği, deprem sonrası müdahale çalışmaları kapsamında arama-kurtarma ekipleri sahada aktif görev aldı. Hasar gören binalarda yaralı kurtarma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangın ve gaz sızıntısı gibi ek tehlikelere karşı da hazırlıklı olundu. Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri, koordineli bir şekilde hareket etti.

Afad Bölge Düzeyi Afet Tatbikatı Muğla faaliyetleri değerlendirme toplantısı Valimiz Sayın Dr. İdris Akbıyık Başkanlığında yapıldı. Ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil durum Başkanı Vali Sayın Okay Memiş ile bölge il valileri video konferans ile bölge düzeyi afet tatbikatını değerlendirdi, istişarelerde bulundu.

Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İl AFAD Merkezinde düzenlenen toplantıda TAMP(Türkiye Afet Müdahale Planı) çalışma grupları faaliyetlerin sonuçları hakkında bilgi verdi. Tatbikatın hedefleri hakkında bilgi veren Muğla AFAD Müdürü İshak Cindioğlu yapılan çalışmaların değerlendirme kriterleri hakkında bilgi vererek ekiplerin performansını değerlendirdi.

Tatbikat süresince yürütülen çalışmalarla birlikte ekiplerin sahada gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendiren Vali Dr. İdris Akbıyık, tatbikatın gerçeğini aratmayan bir tatbikat olduğuna dikkat çekti.

Afetlere hazırlık anlamında yapılan tatbikatların önemine değinen Valimiz Sayın Dr. İdris Akbıyık, Bölge düzeyi afet tatbikatında ilimizde konuşlu afet müdahale ekiplerimizin planlanan çalışmaları hedeflenen sürelerde başarıyla tamamlamasından duyduğu memnuniyeti belirtti. - MUĞLA