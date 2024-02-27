Muğla'da Balıkçı Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gece saatlerinde balıkçı teknesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Vatandaş, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilerek 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gece saatlerinde balıkçı teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Bodrum açıklarında gece saatlerinde balık tutmak için açılan teknedeki vatandaş rahatsızlanınca yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA