Muğla'da balık yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde balık yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası karayolu tek taraflı ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde balık yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Söke-Milas karayolu Şenköy Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki 33 AVY 47 plakalı balık yüklü bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası karayolu tek taraflı ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA